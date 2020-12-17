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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول الشراكات الوطنية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو مجال ذي الصلة.
– أخصائي خدمات المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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