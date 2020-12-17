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#وظائف مضيفات شاغرة في الخطوط الجوية السعودية
لحمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، على مسمى “مضيفة مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من المدن الكبرى.
شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:
وأبرزت الشركة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– معادلة الشهادة إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة مع إرفاق خطاب الاعتماد من وزارة التعليم.
– اختبار معياري لإتقان اللغة الإنجليزية (STEP) بواسطة QIYAS بحد أدنى 72 درجة.
– ألّا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (ميلادي).
– يجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط السعودية القياسي.
– يجب أن يجتاز تقييم الفرز وفقًا لمعايير السعودية.
التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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