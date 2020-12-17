وظائف شاغرة : مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري ديسمبر 2020 ويناير 2021

وزارة القوى العاملة والهجرة تنشر مئات الوظائف و فرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، بهدف توفير فرص العمل المناسبة لكافة المؤهلات وللباحثين عن عمل، ونتابع الآن على مصر فايف عرض اهم الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهري ديسمبر ويناير.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري ديسمبر 2020 ويناير 2021

يعلن هايبر ماركت أبو السعود بشارع العشرين تقسيم الحناوي الجديد بالزقازيق، عن حاجته إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 2 كاشير مؤهل عالي، والسن لا يزيد عن 25 سنة. مطلوب عدد 5 بائع، مؤهلات متوسطة، والسن 25 سنة. مطلوب عدد 2 فرد امن مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 2 عامل خدمات، ويشترط القراءة والكتابة.

وللراغبين يرجى التقدم للوظائف من خلال الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 2310138

تعلن شركة الدقهلية للدواجن والأعلاف والإنتاج الداجنى، ميت غمر الدقهلية، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة، والتفاصيل كالاتي:-

مطلوب عدد 5 طيب بيطري. مطلوب عدد 50 مهندس زراعي. مطلوب عدد 50 عامل إنتاج. مطلوب عدد 7 طباخ. مطلوب عدد 8 سائقين.

ويشترط أن لا يقل السن عن 25 سنة، والراتب حسب المقابلة، وللتقدم للوظائف يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 050488250

مطلوب عدد 50 فرد امن، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، والعمل بنظام الورديات، براتب 1000 جنية، للعمل بشركة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للأمن والحراسة بدمياط، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01005876098 – 01210306244

وظائف آخري:

مطلوب حديثي التخرج للعمل فورا بشركة كايرو ثرى أيه للشحن والتفريغ ” طريق ميناء دمياط – دمياط” حيث تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمهندسين، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 2 مهندس ميكانيكا. مطلوب عدد 2 مهندس كهرباء. مطلوب عدد 2 مهندس سفتي. مطلوب عدد 2 مهندس مدني.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في مجال التخصص، حديثي التخرج، والراتب حسب الخبرة، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة بالأرقام التالية: 01024245484

يعلن منتجع سويس إن العريش ” شارع الفتح بالعريش- شمال سيناء” عن حاجته إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة برواتب مجزية، التفاصيل كالاتي:-

مطلوب صراف مطعم بكالوريوس تجارة، والسن لا يزيد عن 22 سنة. مطلوب مضيف سياحة وفنادق. مطلوب مشرفين غرف، براتب 1200 جنية. مطلوب فنيين كهرباء، خبرة خمس سنوات براتب 1500 جنية. مطلوب فنيين تبريد وتكييف، السن لا يزيد عن 24 سنة، براتب 1500 جنية.

وللتقدم للوظائف يرجى الاتصال بالمنتجع من خلال الأرقام التالية: 0683361868