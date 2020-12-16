وظائف شاغرة بفروع شركة الاتصالات السعودية

2020-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار رئيسي للعلامات التجارية (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق).

– مدير مناوب/ الأمن والسلامة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



