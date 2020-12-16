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2020-12-16 #وظائف شاغرة للسعوديين في جمعية إرادة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد العناوين الفرعية أعلنت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة “إرادة”، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة الجبيل الصناعية. تفاصيل وظائف جمعية إرادة: وأبرزت الجمعية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي نفسي. – أخصائي علاج وظيفي. – أخصائي تربية خاصة. شروط وظائف جمعية إرادة: وبينت الجمعية، أنّ الشروط المطلوبة هي: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – شهادة البكالوريوس في نفس التخصص الوظيفي. – لديه تصنيف صحي محدث. – لديه خبرة سابقة لا تقل عن سنة. طريقة التقديم على وظائف جمعية إرادة: وأوضحت الجمعية، أنَّ التقديم متاح بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م؛ مشيرة إلى أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected]).



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