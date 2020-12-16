وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة بوبا للتأمين

2020-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المبيعات الميدانية (مكة المكرمة).

– مدير تسعير الشركات الإقليمي (جدة).

– مدير أعمال التسعير (جدة).

– مدير رؤى العملاء والسوق (جدة).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

