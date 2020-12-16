وظائف نسائية شاغرة في مجموعة عصام قباني

2020-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني وشركاه، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “منسق التوظيف عن بعد”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

شروط وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

