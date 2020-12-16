وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المدفوعات السعودية

2020-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المدفوعات السعودية- التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأبرزت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول للتدقيق المالي والتشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص التدقيق الداخلي، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير برامج الاتصالات المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

