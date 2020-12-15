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#وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول التخطيط (عدد وظيفتين).
– أخصائي أول تخطيط المواد.
التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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