وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة التصنيع

2020-12-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من جازان، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ثانٍ السلامة (جازان): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، الموارد الطبيعية، السلامة، النظافة الصناعية).

– مسؤول/ شريك الأعمال المالية (جازان): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية، أو أي تخصص مشابه.

– مستشار التدريب والتطوير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– ممثل المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

