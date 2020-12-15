وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

2020-12-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الغذاء، أو الزراعة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الزراعة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول تطوير الأعمال/ المنتجات الغذائية والطبيعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو أي مجال متعلق بالغذاء).

– مدير قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

