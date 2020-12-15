- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف ما يلي:
– منسق الموردين والضمانات حيث اشترطت لهذه الوظيفة، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (الهندسة، سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– أخصائي المحاسبة ويشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة
وأضافت شركة طيران أديل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا) و(هنـا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.