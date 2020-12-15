الحرس الوطني يعلن عن 612 فرصة تدريبية ووظيفية للرجال والنساء

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 612 فرص وظيفية وتدريبية للجنسين في عدة مجالات منها أطباء، وصيادلة، وأخصائيين وفنيين صحيين، وتمريض، وإدارية.

وأضافت الشؤون الصحية أن الوظائف متاحة في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وعرعر، والقصيم، ورفحاء، والأحساء.

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنـا).

