- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحرس الوطني يعلن عن 612 فرصة تدريبية ووظيفية للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحرس الوطني يعلن عن 612 فرصة تدريبية ووظيفية للرجال والنساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 612 فرص وظيفية وتدريبية للجنسين في عدة مجالات منها أطباء، وصيادلة، وأخصائيين وفنيين صحيين، وتمريض، وإدارية.
وأضافت الشؤون الصحية أن الوظائف متاحة في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وعرعر، والقصيم، ورفحاء، والأحساء.
وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنـا).
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الوطني يعلن عن 612 فرصة تدريبية ووظيفية للرجال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.