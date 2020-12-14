وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2020-12-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني مختبر: شهادة الدبلوم في تخصص المختبرات الطبية، أو ما يعادلها.

– مدير المسؤولية الاجتماعية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



