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#وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، والظهران.
تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب عام (عدد وظيفتين/ الأحساء).
– طبيب نفسي بالغين (الظهران).
– طبيب مقيم (الأحساء).
– طبيب جراحة عامة (الظهران).
– أخصائي أول تروية قلبية وتنفسية (الظهران).
– طبيب عام/ طوارئ (الأحساء).
التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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