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#وظائف أمنية شاغرة في مصفاة سامرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية شاغرة للرجال، على مسمى “رجل أمن”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:
وأبرزت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة، ويفضل من لديه خبرات أمنية سابقة.
التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:
وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.
وأشارت شركة مصفاة سامرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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