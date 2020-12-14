وظائف إدارية شاغرة لدى فروع مجموعة باسمح

2020-12-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم بعدد من التخصصات، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل مبيعات (الرياض).

– ممثل مبيعات (جدة).

التقديم على وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



