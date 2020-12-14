- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو الإدارة المالية، أو إدارة الأعمال)، ويفضَل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم الإيرادات والذمم المالية.
– رئيس قسم التقارير المالية.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.