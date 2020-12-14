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2020-12-14 وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عبر حسابه بموقع (لينكد ان) لخدمات التوظيف عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، بمسمى “أخصائي التسويق والاتصالات (Marketing and Communication Professional)”. واشترط الصندوق في المتقدمين ما يلي: – درجة البكالوريوس تخصصات ذات صلة (إدارة / تسويق / العلاقات العامة) أو ما يعادلها. – خبرة سابقة في مجال مماثل. – مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي ومهارات إعداد التقارير والعروض. وأشار الصندوق إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي (هنـا).



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