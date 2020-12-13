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40 #وظيفة شاغرة في شركة نسما القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (40) وظيفة هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “مسؤول السلامة”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما وشركاه” في محافظات المنطقة الشرقية.
شروط وظائف شركة نسما القابضة:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للرجال من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (مكافحة الحريق، والسلامة)، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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