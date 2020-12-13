وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة النقل

2020-12-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة النقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مدير محفظة.

– أخصائي أول متابعة.

– أخصائي أول أداء مؤسسي.

– أخصائي أول تقاعد ومنافسات.

– أخصائي أول أداء استراتيجي.

– أخصائي أول تخطيط استراتيجي.

– مدير مشروع أول.

– محاسب أول.

شروط وظائف وزارة النقل:

وبينت الوزارة، أنّ الشروط المطلوبة هي:

– سنوات الخبرة المطلوبة تكون في نفس المجال المطلوب.

– الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

– سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.

التقديم على وظائف وزارة النقل:

وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع كتابة في العنوان (الاسم العربي، المسمى الوظيفي المتقدم عليه، سنوات الخبرة في نفس المجال، المؤهل العلمي والتخصص)، مشيرة إلى أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



