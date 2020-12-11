- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل لوحة تحكم (الجبيل).
– فني محلل الجودة (الجبيل).
– مشرف أول المواد الأولية (جازان).
– مشرف الموثوقية والتخطيط (جازان).
– مستشار أول إدارة المواهب (الرياض).
– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.