وظائف شاغرة :  إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/12/2020

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 عدد جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات، حيث تعتبر جريدة الوسيط من اهم الصحف المصرية والعربية، والتي تتضمن في عددها الأسبوعي مجموعة متميزة من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك بهدف إتاحة الفرص أمام الباحثين عن عمل في إيجاد الوظيفة المناسبة، ولذلك نواصل على مصر فايف عرض جديد وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة والمعلنة بالجريدة.

تضمنت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/12/2020 عدد من الوظائف الشاغرة والمقدمة من كبرى الشركات والمكاتب والهيئات والمصانع، كالتالي ” وظائف محاسبين وسكرتارية ومندوبين مبيعات وموظفين استقبال ومحامين وسائقين وفنيين في مختلف التخصصات وعمال إنتاج وعاملات ومهندسين وحديثي التخرج وصيادلة وأطباء ومشرفات وغيرها من الوظائف، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة في كبرى الشركات والمصانع كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/12/2020

مطلوب خريجين للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال توزيع الأجهزة والكيماويات المعملية والمحاليل الطبية. فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة تجارية كبرى. وظائف خالية بمصنع مستلزمات طبية بأكتوبر. مطلوب موظفين استقبال للعمل فورا بمركز طبي. وظائف خالية بشركة صناعية كبرى. مطلوب عمال وعاملات لمجموعة مستشفيات كبرى بمصر الجديدة والزمالك. فرص عمل بشركة أدوية كبرى بحدائق القبة. وظائف شاغرة بشركة استيراد وتوزيع بمدينة بدر.

ونتابع الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 11/12/2020 على مصر فايف.