36 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-12-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي إكلينيكي.

– ممرض قانوني أول/ الطوارئ.

– ممرض قانوني أول/ الحضانة (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ عناية مركزة أمراض الأعصاب (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ عناية مركزة (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني ثانٍ/ غسيل الكلى البريتون.

– ممرض قانوني ثانٍ/ عناية القلب المركزة (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثانٍ/ أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ جراحة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ جراحة نساء (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ باطنة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ أمراض الكلى.

– استشاري الطب الطبيعي والتأهيل (عدد 4 وظائف).

– استشاري طب وجراحة القلب (عدد 3 وظائف).

– استشاري السموم.

– استشاري العلاج النفسي.

– استشاري جراحة زراعة الكلى (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

