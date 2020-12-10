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شكرا لقرائتكم #وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة حفر الباطن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت جامعة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين رجال ونساء، لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1441-1442هـ، (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، لحمَلة شهادة الدكتوراه في التخصصات التالية:
– صيدلة (للجنسين).
– علم التشريح (للجنسين).
– علم وظائف الأعضاء (للجنسين).
– إدارة وتقنية المعلومات صحية (للجنسين).
– التمريض (للجنسين).
– تغذية إكلينيكية (للنساء).
– الهندسة الكهربائية (للجنسين).
– هندسة التصميم الداخلي (للنساء).
– علوم بيانات (للجنسين).
– علوم حاسب (للجنسين).
شروط وظائف جامعة حفر الباطن:
وبينت الجامعة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
– أن يرفق المتقدم نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات التدريبية والخبرات والسيرة الذاتية.
– أن يرفق المتقدم معادلة الشهادة في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية.
– أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه.
– اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعة.
التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن:
وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 28/ 4/ 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 1442هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).