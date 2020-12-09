وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة بترو رابغ

2020-12-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مراجع داخلي”؛ وذلك للعمل لدى مكتب التدقيق الداخلي بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

شروط وظائف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات:

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية، أو هندسة الحاسوب)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



