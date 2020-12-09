وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

2020-12-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي جراحة قلب أطفال (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم جراحة قلب.

– استشاري جراحة أطفال.

– ممارس مكافحة العدوى (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب أول/ مكافحة العدوى.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



