وظائف هندسية شاغرة بشركة سيمينس الألمانية

2020-12-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أنظمة الاختبار والتكليف/ مشروع المترو.

– مفتش مراقبة الجودة/ مشروع المترو (للسعوديين).

– مسؤول بيانات التكوين/ مشروع المترو (للسعوديين).

– مهندس الاختبار وتشغيل الأنظمة/ مشروع المترو (للسعوديين).

– مهندس ميداني اختبار الأنظمة/ مشروع المترو (للسعوديين).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

