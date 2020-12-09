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#وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو المبيعات، أو التسويق، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
تفاصيل وظائف مصرف الراجحي:
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير العلاقات الخاصة (الرياض).
– مدير العلاقات الخاصة (جدة).
– مدير العلاقات الخاصة (الدمام).
التقديم على وظائف مصرف الراجحي:
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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