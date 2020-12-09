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#وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للجمارك
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم تنفيذ الحلول الرقمية/ تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو أي تخصص ذي الصلة.
– كبير أخصائيي نظام معلومات رأس المال البشري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو نظم معلومات إدارية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
– رئيس قسم التكامل/ تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول محتوى إبداعي/ إدارة التسويق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، أو اللغة العربية، أو التسويق).
التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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