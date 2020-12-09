وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل

2020-12-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس طائرات (عدد 4 وظائف/ للرجال): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطائرات، أو هندسة الطيران، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

– منسق سلسلة التوريد والضمانات (للجنسين): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

