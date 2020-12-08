وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

2020-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير الارتباط: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



