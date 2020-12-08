وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “محلل الامتثال”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت شركة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



