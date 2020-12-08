وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف

2020-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “رئيس قسم تمويل الشركات وإدارة النقد”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية)، ويفضل شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



