وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة في 3 مدن

2020-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب نساء وولادة (نجران).

– طبيب مقيم نساء وولادة (عدد وظيفتين/ نجران).

– أخصائي/ مركز زراعة الأعضاء (الرياض).

– أخصائي أول جراحة أطفال (جدة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



