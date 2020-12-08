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2020-12-08 وظائف شاغرة لدى شركة الكفاح القابضة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالشرقية، بالمسمى الوظيفي ” مسؤول الإنتاج “. واشترطت الشركة ما يلي: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية – حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قطاع الإعلان والإعلام – إجادة أساسيات اللغة الإنجليزية – إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس). وأضافت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا



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