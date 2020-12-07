وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

2020-12-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الأمن الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير التصميم/ مطار نيوم الدولي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية).

– قائد خدمات الأغذية والتجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

