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2020-12-07 وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر وظائف لذوي الخبرة في التخصصات الإدارية والتقنية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض. وتضمنت الوظائف ما يلي: – أخصائي مهني هندسة البيانات – مدير شؤون الحوكمة الفرعية. واشترطت شركة الاتصالات السعودية في المتقدمين على الوظائف إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة). للتقديم من خلال الروابط التالية: 1 -أخصائي مهني هندسة البيانات من هنا. 2 -مدير شؤون الحوكمة الفرعية من هنا.



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