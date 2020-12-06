وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

2020-12-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف نظام سلاسل الإمداد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية، أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة).

– رئيس قسم أول أنظمة تخطيط الموارد الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

