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2020-12-06 وظائف لدى مجموعة بن شيهون في جدة والرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة بن شيهون عن وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى بجدة والرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية : الوظائف المتاحة على النحو التالي: 1-عامل مستودع “جدة”: شهادة الكفاءة ، فما دون وخبرة لا تقل عن عام . 2-مسؤول المتجر الرئيسي “الرياض”: بكالوريوس بالتخصص ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ” تحدثاً وكتابة ” . وأضافت مجموعة بن شيهون أن التقديم على الوظائف متاح من اليوم الأحد 21 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 6 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي (هنا).



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