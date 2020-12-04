وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مشروع القدية

2020-12-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري (عدد وظيفتين).

– مدير تطوير التصاميم.

– مدير الخزانة.

– مساعد مدير التطوير.

– مساعد التدقيق الداخلي.

– مساعد لوجستيات الأحداث.

– مساعد أول الضرائب.

– مدير العلامة التجارية.

– تنفيذي مشروع/ مجمع التسوق.

– مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة.

– مدير البناء.

– تنفيذي مشروع/ مدرسة رياضية خاصة.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



