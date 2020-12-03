وظائف شاغرة لدى شركة ندى في 4 مدن

2020-12-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الأحساء، وجدة، والجبيل، والجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ندى:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج (الأحساء).

– مدير مبيعات المنطقة (للسعوديين/ جدة).

– موظف معرض/ تاجر (للسعوديين/ الجبيل، والجبيل الصناعية).

التقديم على وظائف شركة ندى:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

