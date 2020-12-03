وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

2020-12-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التكلفة: شهادة البكالوريوس في تخصص مسح الكميات.

– مدير المشاريع الخاصة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيئة، أو الموارد البيئية، أو إدارة المشاريع).

– مساعد مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة المشاريع)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير البنية التحتية للمطار: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

