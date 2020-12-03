وظائف إدارية شاغرة في الجمارك السعودية

2020-12-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف رواتب/ وكالة راس المال البشري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مدير إدارة التقنيات الذكية للمنشآت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة حاسب آلي، علوم حاسب، هندسة برمجيات).

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

