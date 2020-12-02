وظائف شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية

2020-12-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي أبحاث أول”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأبرزت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات ممن حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2020م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



