وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

2020-12-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إنشاءات أول.

– مدير مساعد عمليات البحث.

– مدير مشروع أول.

– أخصائي كهرباء.

– أخصائي ميكانيكي.

– أخصائي أول الاستدامة.

– مدير أول ضمان تدقيق تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



