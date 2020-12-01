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2020-12-01 #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للعمل في الرياض والمدينة المنورة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد العناوين الفرعية أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد وظيفتين/ الرياض). – طبيب متخصص/ الطب الباطني (الرياض). – كبير المحللين الإداريين (الرياض). – استشاري عناية مركزة للأطفال (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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