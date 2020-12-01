وظائف هندسية شاغرة في شركة نسما القابضة

2020-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما وشركاه” في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس بيئي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة البيئية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير التصميم/ معماري: شهادة الماجستير في تخصص الهندسة المعمارية.

– مدير تصميم/ مدني: شهادة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية.

– مدير الهندسة/ إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



