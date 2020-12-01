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آبل تعلن عن وظائف شاغرة في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة آبل عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة في مجال المبيعات للعمل بأربع مدن، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- قائد المنطقة – تجار التجزئة ، جدة : خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (هنـا).
2- مدير مبيعات الإقليمية ” الرياض” : خبرة لا تقل عن 8 سنوات ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (هنـا).
3- مستشار حلول آبل ” الخرج ، الجبيل ” : القدرة على التأثير والتفاوض والتحفيز ، خبرة في ديناميكية للمبيعات وفي تطوير ولاء العملاء ، حلول استثنائية تعتمد على البيع والتدريب ومهارات العرض ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (هنـا) .
وأوضحت إدارة الشركة أن التقديم متاح اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 12 / 2020 م ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الروابط الموضحة بجوار كل وظيفة أعلاه.
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