2020-12-01

آبل تعلن عن وظائف شاغرة في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة آبل عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة في مجال المبيعات للعمل بأربع مدن، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- قائد المنطقة – تجار التجزئة ، جدة : خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (هنـا).

2- مدير مبيعات الإقليمية ” الرياض” : خبرة لا تقل عن 8 سنوات ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (هنـا).

3- مستشار حلول آبل ” الخرج ، الجبيل ” : القدرة على التأثير والتفاوض والتحفيز ، خبرة في ديناميكية للمبيعات وفي تطوير ولاء العملاء ، حلول استثنائية تعتمد على البيع والتدريب ومهارات العرض ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (هنـا) .

وأوضحت إدارة الشركة أن التقديم متاح اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 12 / 2020 م ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الروابط الموضحة بجوار كل وظيفة أعلاه.