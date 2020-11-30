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#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتعليمية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.
تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس تطوير الأعمال (الرياض).
– مدير سلامة المنتج (الرياض).
– مدرس لغة إنجليزية (الرياض).
– فني إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).
– رئيس الخدمات الفنية (الظهران).
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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